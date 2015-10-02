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Serenay Sarıkaya, taciz iddiaları için ne dedi?

Oyuncunun, sevgilisi Kerem Bürsin'in hayranları tarafından sözlü tacize uğradığı iddia edilmişti

02 Ekim 2015 15:31

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi Kerem Bürsin’in hayranları tarafından tacize uğradığı iddialarına yanıt verdi. Sarıkaya, “Kerem’in hayranları çok tatlı ve cici. Onları seviyorum” dedi.

Star gazetesinde yer alan habere göre, alışveriş sonrası muhabirlerin iddiaları hatırlatması üzerine, “Ortada taciz falan yok. Ben de gazetelerden okudum. Kerem’in hayranları çok tatlı ve cici. Onları seviyorum” dedi.

Posta gazetesinin haberine göre; Serenay Sarıkaya, Kerem Bursin’in hayranlarının sözlü tacizine uğramıştı. Haberde, geçtiğimiz gün Levent’te yaşları 18 ila 20 arasında değişen bir grup kızla karşılaşan Sarıkaya, Bursin'in hayranı olan kızlar tarafından “Kerem’in peşini bırak, ondan ayrıl. Ayrıca hiç de güzel değilsin, yakışmıyorsunuz” sözleriyle taciz edildiği öne sürülmüştü.

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