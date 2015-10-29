Serenay Sarıkaya 'silikon' iddiası ile ilgili ne dedi?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, önceki gün Les Ottomans Otel'in spasından çıkarken görüntülendi. Geçen hafta silikonlarını değiştirmek için ameliyat masasına yattığı iddia edilen Sarıkaya, spa çıkışı konuyla ilgili bir açıklama yaptı: “O ameliyat sağlık problemiyle ilgiliydi, kist alındı. Silikon ameliyatını zaten yıllar önce geçirmiştim.”

Hürriyet’ten Zelal Özalp’in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in SPA’ya gelirken getirdikleri kitaplar dikkat çekti. Bürsin’in elinde Carmine Gallo imzalı “TED Gibi Konuş”, Sarıkaya’da ise Sophia Loren’in “Dün, Bugün, Yarın Bütün Hayatım” vardı.