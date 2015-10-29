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Serenay Sarıkaya 'silikon' iddiası ile ilgili ne dedi?

Sarıkaya, geçen hafta göğsünden bir ameliyat geçirmiş, silikon taktırdığı iddiaları gündeme gelmişti

29 Ekim 2015 16:25

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, önceki gün Les Ottomans Otel'in spasından çıkarken görüntülendi. Geçen hafta silikonlarını değiştirmek için ameliyat masasına yattığı iddia edilen Sarıkaya, spa çıkışı konuyla ilgili bir açıklama yaptı: “O ameliyat sağlık problemiyle ilgiliydi, kist alındı. Silikon ameliyatını zaten yıllar önce geçirmiştim.” 

Hürriyet’ten Zelal Özalp’in haberine göre; Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin’in SPA’ya gelirken getirdikleri kitaplar dikkat çekti. Bürsin’in elinde Carmine Gallo imzalı “TED Gibi Konuş”, Sarıkaya’da ise Sophia Loren’in “Dün, Bugün, Yarın Bütün Hayatım” vardı. 

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