Serenay Sarıkaya'nın aracına saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı: Beni kabul edene kadar peşini bırakmam

Serenay Sarıkaya, şoförüyle Etiler'deki evine girerken takıntılı hayranı 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş tarafından saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınan Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

Demirtaş, ünlü oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda giymiş olduğu elbiselerin kendi elbiselerine benzediğini, vücudundaki dövmelerin de aynı olduğunu iddia etti.

Demirtaş ifadesinin devamında, "Onunla görüşmek için başvurduğum her yolu yeniden deneyeceğim. Beni karşısına alıp konuşana kadar onun bulunacağı her yere gideceğim. Beni kabul edene kadar peşini bırakmam'' dedi.