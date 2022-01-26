Serenay Sarıkaya'ya saldıran Tayfur Demirtaş ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde

Serenay Sarıkaya'nın otomobile saldıran ve gözaltına alınan Tayfur Demirtaş, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, geçen cuma Etiler’de oyuncunun oturduğu sitenin otoparkına giriyordu. Bu sırada bir kişi ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Sarıkaya, karakola giderek şikayetçi oldu.

Rus ve sinir hastalıkları hastanesinde

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.

Tayfur Demirtaş’ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında da Serenay Sarıkaya'nın yanı sıra Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlünün danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastığı ortaya çıktı.