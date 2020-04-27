Serenay Sarıkaya: Bence dünyaya en çok yakışan şey insan, sokaklar bomboşken çok hüzünlü

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Koronavirüs salgınından sonra dünyadaki değişiklikler hakkında konuştu. Sarıkaya, “Doğanın kendini bu kadar hızlı yenilemesi ve onarması inanılmaz. Bu süreçten çıkardığım çok şey var” dedi. Sarıkaya, "Bence dünyaya en çok yakışan şey insan, sokaklar bomboşken çok hüzünlü" diye konuştu.

Sarıkaya, İbrahim Selim’in sunduğu sohbet programına katıldı. Sarıkaya ayrıca, "Dünyamıza iyi baksak ve sahip çıksak ne güzel olur. Bu sürecin hepimize çok şey hatırlattığına inanıyorum, önceliklerimizi sorgulattı. Benim bu süreçten çıkardığım çok fazla şey var. Umarım ders çıkarmış olarak geri döneriz" ifadesini kullandı.