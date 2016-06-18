Serenay Sarıkaya aileye giriyor

Serenay Sarıkaya uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin ve ablası Melis Bürsin'le beraber bir doğum gününe katıldı. Sarıkaya'nın, Kerem Bürsin'in ailesinin yanında verdiği mutluluk pozları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde birlikte yaşamaya karar veren çift, Selin Gökbakar'la evlendikten sonra Acarkent'e taşınan Şahan Gökbakar'ın kiraya çıkardığı evini gezmişti.

Uzun bir süredir birlikte olan ve birlikte oynadıkları reklam filmleriyle dikkat çeken çiftin gelen sıcak gelişmeleri “sürpriz bir evlilik gelebilir mi?” sorularını gündeme getirdi.