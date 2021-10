Serena ve Venus Williams kardeşlerin hikayesini anlatan "King Richard" filminin çekimleri tamamlandı

Tenis tarihinde efsaneleşen Serena ve Venus Williams’ın hikayesini anlatan film 19 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Will Smith'in başrolünde yer aldığı King Richard filmi, Serena ve Venus Williams kardeşleri her daim destekleyen ve onların potansiyellerine ulaşmaları için insan üstü bir çaba harcayan baba Richard Williams’ın hikâyesini anlatıyor.

Baba Williams, 2014’te kaleme aldığı ‘Black and White: The Way I See It’ adlı kitapta, uyuşturucu ve şiddet batağındaki Compton’da kızlarına kendilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratabilmek için birçok zorluğun üstesinden gelmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

Filmde Will Smith’e, Serena ve Venus Williams‘ın annesi Oracene “Brandi” Williams’ı canlandıran Aunjanue Ellis, Venus Williams’e hayat veren Saniyaa Sidney ve Serena Williams olarak filmde karşımıza çıkan Demi Singleton eşlik ediyor. Will Smith’in aynı zamanda yapımcı koltuğunda olduğu filmin yönetmenliğini ise, 2018 Sundance Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü ile dönen Monsters and Men filmiyle tanınan Reinaldo Marcus Green üstleniyor. 19 Kasım'da ABD'de vizyona girecek ve aynı gün HBO Max ekranlarında olacak.