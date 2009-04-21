Seren toparlanmaya çalışıyor

Altı aylıkken dünyaya getirdiği bebeği sadece 4 gün yaşayan Seren Serengil zor günler geçiriyor.



Annelik hayali yarım kalan ve “Benim için artık çocuk sayfası kapandı” diye ağlayan Serengil, Pazar Sürprizi programına konuştu:



'Ameliyata götürülürken ‘beni lütfen uyutun’ diye yalvardım. Çünkü çok korkunç bir baş ağrısı yaşıyordum. Tansiyonum 24’e çıkmıştı. Ölüm riskime rağmen doktor Bülent Urban beni ameliyata alarak hayatımı kurtardı.'



Bu defaki acım farklıydı



Bu defaki bebek acısının çocuk düşürmekten farklı olduğunu söyleyen serengil elini tutup öptüğü bebeğinin gitmesine alışamadığını anlattı



Ne olursa olsun yaşasın



‘Bebeğim küçük olmasına rağmen çok güzeldi, hokka gibi burnu vardı. Bu kadar küçük bir bebeğin yüzü nasıl bu kadar güzel olur diye şaşırdım.’ Diye konuşan Serengil’e doktorlar bebeğinin yaşarsa kör ya da sakat olabileceğini belirttiler ama Serengil onlara ‘Yaşasın, nasıl olursa olsun yaşasın” dedi.



Serengil biyolojik sorununu ve neden bebeklerini kaybettiğini de açıkladı



‘ Bazı insanların kanı çok suludur, bazılarının pıhtılaşır. Benim de kanımda pıhtılaşma oluyordu. Pıhtılaştığı zaman bebek beslenemiyor ve gelişimini tamamlayamıyor. Böyle olunca ya karnımda ölüyor ya da geri kalıyor. Bu yüzden hamileliğim boyunca eşim bana karnımdan iğne yapıyordu.’



Musa eşine destek oldu



Serengil’i eşi Musa zor günlerinde bir an olsun yalnız bırakmadı. Seren eşiyle geçirdiği zor günleri de sözlerine ekledi



‘Musa benim yanımda refakatçi kalıyordu, benden gizlenerek ağlıyordu. Bu bizim Musa ile 3’üncü denememiz. Biz bu anne babalığı tadamıyoruz, çocuğumuzu kucağımıza alamıyoruz, bu çok korkunç bir şey. Çok ortada kaldım, sudan çıkmış balık gibiyim.

Bebeğimin öldüğünü duyunca hastanede Musa’ya “Ben sana çocuk veremiyorum, ne olacak belli değil. İstersen ayrılalım” dedim. O kadar umutsuzluğa kapıldım ki . Musa da bana “Ben çocuksuz yaşayabilirim ama sensiz yaşamayı hiç düşünmedim” dedi. Bu bana moral oldu. Artık Musa’yı düşünmek zorundayım. Çocuk defteri benim için kapandı. Bir kez daha aynı şeyi yaşarsam hayata karşı bağlanamayacak vaziyete gelebilirim.’



