Seren Serengil'den şartlı çekiliş: Eşinizden aldatılarak ayrılmış olmalısınız

Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileri arasında çekiliş yapmaya karar veren Seren Serengil, bir şart sundu. Sayfasının hikâye kısmından vereceği hediyeyi duyuran Serengil, eşinden aldatılarak ayrılmış olan 1 kişiye dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini açıkladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla takipçilerine çekiliş müjdesi veren Seren Serengil bir takipçisine kendi doktoru tarafından uygulanacak dudak, burun ve çene dolgusu hediye edeceğini söyledi. Serengil bu hediyeyi vereceği kişiyi eşinden aldatılarak ayrılmış olan kişiler arasından seçeceğini belirtti.

Serengil'in paylaşımı şöyle: