Seren Serengil: Zina suç olmalı

Seren Serengil, Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Serengil, "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum" görüşünü savundu. Serengil'in açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Seren Serengil, TGRT ekranlarında Yeşim Salkım'ın sunduğu Şeffaf Masa programına konuk oldu. Serengil'in "Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması" ifadesini kullandı.

Serengil'i ise Yeşim Salkım onaylayarak "Ahlaki bir deformasyon var" dedi. Serengil'in yorumu sosyal medyada tepki çekti. Takipçiler "Sen ahlak bekçisi misin?" yorumları yapıldı.