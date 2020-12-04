Seren Serengil ve Bircan Bali, Bilal Göregen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile montajını gerçek sanıp yorumladı

Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz adlı programda Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlandığı video gerçek sanıldı.

Bilal Göregen'in sosyal medyada yayılan darbuka şovunu YouTube, Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bilal Göregen kimdir?