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Seren Serengil ve Bircan Bali, Bilal Göregen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile montajını gerçek sanıp yorumladı

04 Aralık 2020 22:25

Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz adlı programda Bilal Göregen ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlandığı video gerçek sanıldı.
 
Bilal Göregen'in sosyal medyada yayılan darbuka şovunu YouTube, Instagram hesabından paylaşmıştı.
 

Bilal Göregen kimdir?

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programına 2010'da konuk olan ve Türkiye’ye adını duyuran Bilal Göregen bir süredir YouTube’a düzenli olarak video yüklüyor, yüklediği videolar binlerce kişi tarafından paylaşılıyor. 
 
 

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