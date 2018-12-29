Seren Serengil, şiddet gördüğü iddialarına yanıt verdi

Geçen haftalarda, tartıştığı eşi Yaşar İpek'in kendisine şiddet uygulayacağını düşünerek polisi arayıp, "Eşim beni dvüyor" dediği iddia edilen Seren Serengil, konuya sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Serengil, Yaşar İpek'le samimi bir fotoğrafını paylaşarak altına, "O kadar dövüyordu ki severek" diye yazdı.

İddiaya göre; Seren Serengil, 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Kocam beni dövüyor, yardım edin” diyerek ihbarda bulunmuş; bunun üzerine Beykoz Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nden iki ekip Serengil’in Beykoz’daki evine gitmişti. Kapıyı açan ünlü sanatçının; ”Kocamla bir konu üzerine tartışıyorduk. Beni darp edeceğini sandığım için panikle hemen polisi aradım. Kocam beni dövmedi. Kimseden şikâyetçi değilim” dedği aktarılmıştı.

Eşi Yaşar İpek'ten şiddet gördüğü iddia edilen Seren Serengil, sosyal medyada bu iddialara yanıt verdi. Sosyal medyada eşi Yaşar İpek'le fotoğrafı paylaşan Serengil, "O kadar dövüyordu ki severek" notunu düştü.

Öte yandan Serengil Instagram hesabından hakkında çıkan asılsız iddialara yer veren haber siteleri hakkında mahkemeye başvurduğunu, avukatının açıklamasını paylaşarak duyurdu.