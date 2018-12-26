İddia: Seren Serengil polisi arayıp, "Kocam beni dövüyor, yardım edin" dedi

Radyo Viva’da yayınlanan Ağır Masa programında Seren Serengil’in, eşi Yaşar İpek’ten şiddet gördüğü iddia edildi.

İddiaya göre; Seren Serengil, 155 Polis İmdat hattını arayarak, “Kocam beni dövüyor, yardım edin” diyerek ihbarda bulundu. İhbar telefonu üzerine Beykoz Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nden iki ekip hemen Seren Serengil’in Beykoz’daki evine gitti.

Kapıyı açan ünlü sanatçı; ”Kocamla bir konu üzerine tartışıyorduk. Beni darp edeceğini sandığım için panikle hemen polisi aradım. Kocam beni dövmedi. Kimseden şikâyetçi değilim” dedi.

Bir darp izine rastlamayan polisler olay yerinden ayrıldı.