Seren Serengil: İnsanlar gerçekten çok acımasız, istiyorlar ki Seren ölsün

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Seren Serengil, tatile çıkmasını eleştirenlere, “İnsanlar gerçekten çok acımasız, istiyorlar ki Seren ölsün" diyerek tepki gösterdi.

Zayıflamak amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, “Yeniden ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım” demiş ve uzun süre gündemden düşmemişti. Serengil’in tedavisi devam ederken tatile çıkması gündem oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Serengil, sosyal medyadaki eleştirilere şöyle tepki gösterdi:

“İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Ben oraya temiz hava almaya gittim. Zaten hastalığım geçmeye başladı. 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum takviyesi yapılıyor.”