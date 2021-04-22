Seren Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

Uçankuş Tv Yönetim Kurulu Başkan'ı Can Tanrıyar'a hakaret ettiği iddiasıyla sunucu Seren Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Dava, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayla devam etti. Duruşmaya sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar katılmazken, müşteki Tanrıyar'ın avukatı mahkemede hazır bulundu.

Savcı mütaalasında belirtildiğine göre, sanığın savunmasında ikrarda bulunduğu, Instagram hesabı üzerinden 'serenserengil' rumuzlu kişisel hesabından Can Tanrıyar'ın adını da belirterek paylaşım yaptığı ifade edildi. Mütaalada sanık Serengil'in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tanrıyar'ın avukatı: Cezalandırılmasını istiyoruz

Müşteki Tanrıyar'ın avukatı mahkemede "Sanığın suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" diyerek ceza talebini dile getirdi. Sanık Serengil'in savunma yapması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Seren Serengil, Tanrıyar için sosyal medya paylaşımı ile ''Bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Serengil'in ''Hakaret kastım yoktur'' savunması

Serengil, görülen davanın önceki duruşmasında kendisini "Eski eşi Petek Hanım'a yaptığı tüm şiddeti bana da yapmaya başladı. İddianamedeki sözleri ben söyledim. Çünkü 2 yıldır şahsım, eşimle olan evliliğimle ve işimle uğraşıyor. İftira atıyor. Yalan haber yapıyor. Dayanamayıp bunları söyledim. Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim." diyerek savunmuştu.

Savunmasına devam eden Serengil, ''Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ü hiçbir yerde çalıştırmamak için baskı uyguladığı medyaya yansımıştı. Müşteki beni birkaç sefer yemeğe davet etti. Yemekte bana işimi beğendiğini söyledi. Yemek sonunda şoförüyle birlikte eve bırakıyordu. Araçtan inmeden önce bana 'Köpeğim seninle kalabilir mi ?' diye sordu bende tamam dedim. Aslında ne demek istediğini anlamazlıktan geldim Can Tanrıyar'da 'Yani sadece köpeğimi kabul ediyorsun, biz gelemiyoruz' demişti. Daha sonra ''Bunun üzerine araçtan iyi akşamlar diyerek indim. Evlilik sürecine geçtiğimde kendisi sürekli olarak benim aleyhime haberler yapmaya başladı, işlerime engel olmak istedi. Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğim yönünde asılsız haberle çıkardı. Eski eşi Petek Hanım'a yaptığı şiddeti bana da uygulamaya başladı. O sözleri ben söyledi çünkü ben evlendikten sonra 2 yıl boyunca benimle uğraştı, iftiralar attı. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim ' şeklinde savunmasına devam etmişti.