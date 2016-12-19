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Seren Serengil: Hadise'nin kulak memeleri bile kilo almış

"Sibel Can’la birlikte ola ola sanki ona benzemeye başladı"

19 Aralık 2016 16:22

"Duymayan kalmasın" adlı programın sunucusu Seren Serengil, "O Ses Türkiye" yarışmasının jürisi Hadise'nin imajını beğenmediğini savunarak "Çok üzülüyorum, saçlarını kahverengi yaptırmış, bir de Hadise’nin kulak memeleri bile kilo almış” dedi.

Program konukları Cenk Eren’le birlikte sohbet eden Seren Serengil ve Deniz Akkaya Hadise’nin şarkıcılık kariyeri üzerine konuştu. Serengil şunları söyledi:

“Onu sarı saçlarıyla daha çok seviyordum, bir de Sibel Can’la birlikte ola ola sanki ona benzemeye başladı, hatta geçen gün programı izlerken fark ettim Hadise fena halde kilo almış. Ben ona çok üzülüyorum, saçlarını kahverengi yaptırmış, bir de Hadise’nin kulak memeleri bile kilo almış”

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Seren SerengilHadiseO Ses TürkiyeDuymayan KalmasınSibel Can

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