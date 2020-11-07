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Magazin

Seren Serengil'e 2.5 yıl hapis istemi

07 Kasım 2020 14:01

Eski televizyoncu Can Tanrıyar için "Kemerle insan döven zorba ve tımarhanelik şiddet yanlısı. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" diyen Seren Serengil'e 2,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Can Tanrıyar'ın şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Serengil, "Sözlerim hakaret içermeyen eleştiri mahiyetindeki cümlelerdir" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Hakaret içerikli sözleri nedeniyle Seren Serengil hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ne demişti?

Seren Serengil, sosyal medyada yapımcı Can Tanrıyar'a yönelik, "Kemerle insan döven zorba ve tımarhanelik şiddet yanlısı. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklinde paylaşım yaptı.

 

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