Seren Serengil’den Lerzan Mutlu’ya: Motor seslerini duymuyorum

Sosyal medya hesabından isim vermeden göndermeler yapan Lerzan Mutlu'ya Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Mutlu'nun "evli erkeklerle birlikte oluyor" iddiaları üzerine Serengil, "Motor seslerini duymuyorum" dedi.



Geçen gün Instagram hesabının hikâye bölümünden isim vermeden dikkati çeken açıklamalar yapan Lerzan Mutlu magazin gündemine oturdu. Seren Serengil'in geçmişte yaptığı bir itiraftan yola çıkarak “Bir arkadaşım göndermiş bugünün bilmecesi diye; başkalarıyla evliyken iki kızını çocuklarını bırakıp başka bir adama kaçan, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ‘kavasakisi' ve Türkiye'de yemediği evli adam kalmayan, eskinin meşhur uyuşturucu kaçakçısı ve onun zavallı kızı kimdir bilin bakalım?” diyen Mutlu’nun ertesi gün Seren Serengil’e gönderme yaptığı ortaya çıktı.

Hızını alamayan şarkıcı ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam etti ve ağır ithamlarını sürdürerek, “Bir video gelecek bekleyin! Sil yalvarırım mesajlarınla birlikte birazcık daha eğlen! Şizofren, mitomannnnn, hayal dünyasında yaşayan zavallı!!! İnsanlara iyilik yapmayın! K.mı öpmen gerekirdi zavallı, cahil, dönek!” dedi.

Tüm bu mesajlar üzerine Seren Serengil bir paylaşım yaptı ve ‘Hadi’ notuyla paylaştığı videonun altına, “O kadar güzel bir hayatım, dostlarım var ki, burası orman olduğundan kuş sesleri, huzur, içsel huzur o da ayrı o nedenle kapımın önünden geçen bu sessizliği kıskanan arabaların motor seslerini duymuyorum” yazdı.