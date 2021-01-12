Geçirdiği operasyon nedeniyle hızla kilo veren ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, “34 beden bile büyük geliyor çocuk reyonundan giyiniyorum” dedi.

Serengil, “Aslında ilk kez 6 yıl önce mide ameliyatı geçirdim. O dönem gayet rahat ve sağlıklı şekilde kilo vermiştim. Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım.” diye konuştu.

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in sorularını yanıtlayan Serengil, “Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi... Gastrik bypass oldum. Bu son ameliyat çok yordu beni... Çok fazla kilo kaybettim, etmeye de devam ediyorum...Televizyon yıldızıyım ve bedenimi, fiziğimi iyi, formda tutmak zorundayım. Biliyorsunuz, televizyon olduğunuz kilonun üstüne en az 5 kilo koyuyor bir de... Dolayısıyla benim 52 kilo olmam gerekiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, 46 kiloya kadar düştüm.” ifadesini kullandı.

Serengil, “Baştan beri yemeklerden sonra fenalaşma vardı. Geçecek sandım. Kilo veriyordum ama normal seyirdeydi. Fakat son 2 ayda hızla zayıflamaya başladım. Şu an 34 beden bile büyük geliyor. En son çocuk reyonundan pantolon aldım!” açıklamasını yaptı.

Bu yaz evleneceğini söyleyen Serengil, “Huzur ve anlayış olduğunda aşk sonradan da gelebilir. Bu sefer ezber bozdum, kendimi dinlemeyeceğim.” düşüncesini dile getirdi.