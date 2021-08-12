Şerefiye Sarnıcı: İstanbul'da tarih ve teknolojiyi buluşturan yeni nesil bir müze

T24 Kültür Sanat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. ve TUCE Investment iş birliği ile Şerefiye Sarnıcı, modern müzecilik yaklaşımıyla ziyarete açıldı.

Yeni düzenleme için yapılan açıklamada, "Sarnıç, 7'den 70'e, yerli ve yabancı turistleri, aileleri ve kültür-sanat severleri buluşturacak bir mekân olarak yeni bir kimlik kazanıyor. Çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak, Türkiye'nin ilk 360 derece projection mapping sistemine ev sahipliği yapan Şerefiye Sarnıcı'nda her saat başı, 10 dakika mekânın tarihine odaklanan 360° projection mapping gösterisi yapılıyor. Özel günlerde farklı gösteriler de sergilenecek Sarnıç'ta konserler, sanat sergileri, çocuk aktiviteleri ve sahne sanatlarının çeşitli dallarından performanslar da gösterilecek" dendi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"29 adet projeksiyon cihazı ile tavan, duvarlar ve sütunlara yansıtma yapan 360° projection mapping sistemine sahip olan Şerefiye Sarnıcı, Türkiye'nin bu sistemle ziyaretçilerini ağırlayan ilk müzesi. 1600'lü yıllarda inşa edilen Sarnıç, bu sistemin de entegre edildiği Dünya'nın en eski yapısı.

"Tarihi dokuya müdahale edilmeden kurulan 360° projection mapping altyapısı sarnıcın üç boyutlu deneyimlenebileceği kalıcı ve geçici/özel görsel-işitsel şovlar ile tarih ve teknolojiyi buluşturuyor. 300 metrekare yürüme yolu, 1125 metrekare genel kullanım alanı bulunan sarnıçta oturarak 200, ayakta 250 ziyaretçi bu deneyimi yaşayabilmekte.

"Mekânı bambaşka bir şekilde algılatan ve tarihin çeşitli dönemlerine yolculuk yaparken İstanbul'un su haritasını da izleyenlere sunan eşsiz bir gösteri ile ziyaretçilerini ağırlayan sarnıç, yaz aylarında bin kişi ağırlama kapasitesine sahip Arkeoloji Parkı'yla da İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir soluk getirmekte.

"Kapılarını ziyaretçilerine açan Şerefiye Sarnıcı saat 09:00 itibariyle 19:00'ye kadar her saat başı 60 ziyaretçiyi ağırlayacak. Siz de bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorsanız, Binbirdirek, Piyer Loti Cd. No:25, 34122 Fatih/İstanbul adresinden biletlerinizi temin edebilir, daha fazla bilgi için www.serefiyesarnici.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz."

Gizli kalan tarih, su yüzüne çıkıyor!

428 ve 443 yılları arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirilen Şerefiye Sarnıcı, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul'un su ihtiyacını yüzyıllar boyu karşılayan su deposu işlevini üstlendi. 1910'larda üzerine inşa edilen Arif Paşa Konağı ile 1950'li yıllarda Eminönü Belediye Binası'na ev sahipliği yapan Sarnıç, 2010 yılında binanın yıkımıyla gün yüzüne çıktı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Etrafında bulunan betonarme binalar yıkılarak, Şerefiye Sarnıcı tarihinde nasıl diğer sarnıçları bağlayan bir ana arter ise, günümüzde de bölgenin tarihi yapısını, turistik alanlarını ziyaret etmek isteyenlerin buluşacağı arkeolojik bir park haline dönüştürüldü. Yerebatan Sarnıcı gibi- sadece kendisinin sergileneceği bir müze olarak tasarlanan, bu işlevine uygun olarak üst giriş setinde tamamen şeffaf bir giriş yapısı bulunan, dış cephesinde çelik konstrüksiyon ve giydirme cam cephesi ile korunaklı hale getirilen Şerefiye Sarnıcı, (son düzenlemeden önce) 2018 yılında ziyarete açıldı."