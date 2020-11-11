Şeref Malkoç, TBMM'de yapılan gizli oylamada ikinci kez Kamu Başdenetçisi seçildi

TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Başdenetçiliği seçimi yapıldı. Şeref Malkoç, yapılan gizli oylamada 249 oyla ikinci kez Kamu Başdenetçisi seçildi.

Kamu Başdenetçiliği için Murat Dede, Orhan Göçer ve Şeref Malkoç aday gösterildi. İlk tur gizli oylamada 216 milletvekili oy kullandı.



Adaylardan Şeref Malkoç 212 oy aldı. İkinci tur gizli oylamada ise Şeref Malkoç’a 227 oy verilirken, Murat Dede bir oy aldı. İki oy ise geçersiz sayıldı.



Üçüncü tur gizli oylamada ise Şeref Malkoç 219, Murat dede 10 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. dördüncü tur gizli oylamada ise Murat Dede 3 oy, Şeref Malkoç ise 249 oy aldı.



Bununla birlikte Şeref Malkoç Kamu Başdenetçisi seçildi.