Serdar'dan harika şov

T24 - Kurban Bayramı'nın ikinci gecesi Antalya'da sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı.







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Gecede dansçılarıyla unutulmaz bir görsel şölen sunan Ortaç, ayakta alkışlandı.

Antalya'nın turistik beldesi Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Siyah takım elbisesi ile sahnede fırtına gibi esen Ortaç, sesiyle olduğu kadar esprileriyle de dikkat çekti. 4 kadın dansçının eşlik ettiği yakışıklı şarkıcı vokalistleriyle de dans düeti yaptı. Renkli kostümleriyle dikkat çeken dansçılar, seksi dans figürleriyle sahneyi canlandırdı. Sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, gecede vokalleriyle birlikte bir yandan şarkı söyledi bir yandan da dans etti. Şarkı aralarında hayranlarıyla şakalaşan yakışıklı şarkıcı, esprileriyle geceye damgasını vurdu. Evlilik ve aşk üzerine sık sık konuşan Ortaç, evlenme hayali kurduğunu, aşık olup mutlu olmak istediğini söyledi. "Bestelerimden de anlaşıldığı gibi ben aşk adamıyım, ama mutsuzum" diyerek kendisini anlatan Ortaç, kendisini çekiştiren ünlülere de laf çarptı. Gecede dansçılarıyla birlikte gerçekleştirdiği dans gösterisi de hayranları tarafından uzun süre alkışlandı. Otelin balo salonunu dolduran yüzlerce hayranı Ortaç'ın şarkılarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.