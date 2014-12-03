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Serdar Tuncer, CNN Türk'ten istifa etti

Serdar Tuncer, son yaşanan gelişmelerin ardından CNN Türk'te yayınlanan Başka Şeyler programını bitirme kararı aldıklarını duyurdu

02 Nisan 2015 21:46

Serdar Tuncer, Berkin Elvan dosyasının savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın rehin alınmasının ardından yaşanan gelişmelerde, kullandığı yayın dili nedeniyle hükümete yakın kesimlerce eleştirilen Doğan Yayın Grubu bünyesindeki CNN Türk’ten istifa ettiğini duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Serdar Tuncer, son yaşanan gelişmelerin ardından CNN Türk'te yayınlanan Başka Şeyler programını bitirme kararı aldıklarını duyurdu.

Tuncer ayrıca programlar boyunca destek aldığı Barış Tunay'a, yönetmen İsmail Emek'e ve destek verenlere teşekkür etti.

Tuncer, hükümete yakın görüşleriyle tanınıyor.

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