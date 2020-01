Mirgün Cabas: Politik sayılmak için daha ne yapmak gerek bilmiyorum

CNN Türk’te yayımlanan “Her Şey” ile ekranlara dönen gazeteci Mirgün Cabas, politik olmadığı iddialarıyla ilgili olarak, “20 yıldan fazla süredir hayatımı siyaset gazeteciliğiyle kazanıyorum. Tatil günlerim dahil ömrüm demeç, yorum okuyup siyasetçi peşinde koşmakla geçiyor. Toplumsal kırılmalarda ne tarafta olduğum da belli... Politik sayılmak için ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Apolitik denmesi beni incitir mi? Valla iş dışında politika konuşmak zorunda kalmak kadar incitmez” dedi.

Cüneyt Özdemir’in Kanal D Ana Haber’i sunmaya başlamasıyla, CNN Türk’te yayınlanan 5N1K’nın saatinde “Her Şey” ile izleyicilerle buluşan Mirgün Cabas, Radikal’den Ümit Buget’e konuştu.

Ümit Buget’in Mirgün Cabas ile yaptığı söyleşi şöyle:

Cüneyt Özdemir’in saati yabancı olduğunuz bir saat değildi aslında, ilk iki hafta ‘Her Şey’ nasıl geçti?

Evet ben Her Şey'i daha önce de bu saatlerde yapıyordum. O yüzden yadırgamadım saati de içeriği de. İki hafta oldu CNN Türk’te program başlayalı ve bütün ekip için çok hızlı geçti. Ara vermiş gibi değilim, kanalda yeni gibi değilim, ekiple ilk kez çalışıyor gibi değilim... Galiba bildiğim işi, bildiğim bir ortamda yapmaktan kaynaklanıyor. Ömrü haber kanalında geçmiş biri olarak yadırgadığım bir şey olmadı.

Kameraya bakan tavşan gibi

kalakalma ihtimali her zaman var!

Bir televizyon habercisinin olmazsa olmaz özelliği nedir? İnsanları ‘haberdar’ ediyor olmaktaki tatmin ve sorumluluk dengesi nasıl bir his getiriyor?

İçerikle ilgili gereklilikleri bir kenara bırakırsanız, sanırım insanda en lazım olan şey soğukkanlılık. Televizyon yayını sizin dışınızda bir sürü bileşenin bir araya gelmesiyle yapılan bir şey... Teknolojik tarafı var, insani hatalara açık.. O stüdyoda kameraya bakan tavşan gibi kalakalma ihtimaliniz her zaman var. Soğukkanlılık o zamanlarda lazım oluyor işte.

Sizin hakkınızda ‘aslında apolitiktir’ diye başlayan cümleler özellikle GQ günlerinizde sıkça kuruldu. Bugün dönüp baktığınızda o günden bu güne politika ile ilişkiniz ne durumda? Politikanın hayatınızdaki yeri ne?

20 yıldan fazla süredir hayatımı siyaset gazeteciliğiyle kazanıyorum. Tatil günlerim dahil ömrüm demeç, yorum okuyup siyasetçi peşinde koşmakla geçiyor. Toplumsal kırılmalarda ne tarafta olduğum da belli... Politik sayılmak için ne yapmak gerekiyor bilmiyorum. Apolitik denmesi beni incitir mi? Valla iş dışında politika konuşmak zorunda kalmak kadar incitmez...

Bir canlı yayında başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şey nedir?

En çok utandırıcı bir duruma düşmekten, mahcup olmaktan korkarım.. Yanlış bir bilgiyi paylaşmak, isim ve titr karıştırmak. Mikrofonumun açık kalması...

Sanık olmadığım kesin

Muhsin Yazıcıoğlu’na telefonla suikast iddianamesi ne durumda? O günden bu yana haber kaynaklarını arama konusundaki fikirlerinizde bir değişiklik oldu mu?

Dava ne durumda bilmiyorum doğrusu. Ama sanık olmadığım kesin. Gazetede haberleri gördükçe, ismim geçiyor mu diye bakıyorum, geçmiyor. Benim haber kaynaklarını aramak konusundaki görüşlerimde tabii ki değişiklik olmadı ve hâlâ çok hızlı telefon numarası çevirebiliyorum. Ama zırvayı allayıp pullayıp haber diye yazanların, komploculara ‘sarsıcı haberler uzmanı’ diye paye verip övenlerin alışkanlıklarında bir değişiklik oldu mu, asıl ben merak ediyorum.

Başka türlü ve daha çok sevebildiğimi gördüm

Baba olmadan önceki Mirgün Cabas’la olduktan sonraki Cabas arasındaki fark ne? Bir kız bir erkek babası olmak insanın hayata bakışını nasıl değiştiriyor?

Hayata bakışım değişmedi ama hayatı yaşama biçimim değişti. Sorumluluklarım, zamanı kullanma önceliklerim değişti. Başka türlü ve daha çok sevebildiğimi gördüm, sabrım arttı, daha hoşgörülü oldum. İnsanın kendi sınırlarını görmesinin yolu, ana baba olmaktan geçiyor galiba.

‘Bir gözünüzün diğerinden büyük olduğu’ eleştirisini saymazsak Ekşi Sözlük sayfaları fiziksel özelliklerinize övgülerle dolu. ‘Eli yüzü düzgün’ olmak bir haberci televizyoncu için avantaj mıdır?

O göz meselesini Hayko Cepkin için de söylüyor, yalancılar... Bilmiyorum ama herhalde avantajdır. Doğadaki hayvanlar için bile tüyler, renkler filan fark yarattığına göre... Kesin cevap vermek için aynı işleri başka tipte biri olarak yapıp sonucu görmek lazım, değil mi?

