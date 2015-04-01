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Doğan Grubu uyardı, Mirgün Cabas o tweeti için özür diledi

'Çalıştığım grubu ve kanalı hedef alan bir linç kampanyasına izin verdiğimi için kendime kızgınım'

01 Nisan 2015 17:07

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürüldüğü rehine krizine ilişkin olarak, attığı tweet sonrası bazı kesimlerce ağır eleştirilen gazeteci Mirgün Cabas, özür diledi. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Vural "CNN TÜRK programcısı Mirgün Cabas'ın şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alınması olayı ile ilgili olarak atmış olduğu tweet, yayın ilkelerine aykırı görülmüştür" demişti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Cabas, "Dünkü tweetim nedeniyle üzdüklerimden, başta şehit savcı Kiraz'ın yakınları ve ailesinden içtenlikle özür dilerim" dedi. Cabas, tweeti nedeniyle Doğan Medya Grubu'nun da hedef alınmasına dikkat çekerek, "Çalıştığım grubu ve kanalı hede alan bir linç kampanyasına izin verdiğim için de kendime kızgınım" ifadesini kullandı ve iki günlük izine ayrıldığını duyurdu.

CNN Türk'te haftaiçi her gün ekranlara gelen "Her Şey" programını hazırlayan Mirgün Cabas'ın "Bu eylem nasıl biterse bitsin çıkarılacak tek ders var: Çocukları vurmayın, annelerini yuhalatmayın" tweeti tartışmaya yol açmıştı.

 

Doğan Medya Grubu'dan açıklama

 

Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Vural da, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana gelen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

"Doğan Grubu medyasının yayın ilkeleri belli ve açıktır. Doğan Yayın İlkeleri Kurulu bağımsız bir kurul olarak bu ilkelerin uygulanmasını izlemekte ve gözetmektedir.

Kurulun gelecek toplantısı beklenmeden, aciliyeti dolayısıyla yapılan değerlendirmede şu sonuçlara varılmıştır :

1.CNN TÜRK programcısı Mirgün Cabas'ın şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından rehin alınması olayı ile ilgili olarak atmış olduğu tweet, Yayın ilkelerine aykırı görülmüştür.(madde 24). Aynı ilkeler çerçevesinde hatasını derhal düzeltmesi gerekmektedir. (Madde 30).

2.Hürriyet Gazetesinin manşetten verdiği terörü lanetleyen haberi, bu haberi verirken terör örgütünün propagandasına yer vermeyecek şekilde kullandığı fotoğraf Yayın İlkelerine uygun bir davranış olarak değerlendirilirken, gazetenin iç sayfasında terör örgütünün sembollerini gösteren bir fotoğrafın yayımlanması, benimsediğimiz ilkeler bakımından hatalı görülmüştür.

3.Posta gazetesinin, 1. Sayfadan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit oluşunu haber olarak verirken, terör örgütünün sembollerini gösterir bir fotoğraf kullanması, Yayın İlkeleri açısından yanlış olmuştur.

4.İlgili televizyon ve gazete yönetimlerine bu ikaz ve uyarılarımız yapılmakta olup, Kurulun yapılacak ilk toplantısında bu konular derinliğine ele alınacaktır.

5.Daha bu haberler çıkmadan, Doğan Grubu medyasını suçlamak ve olayın sorumluluğunu Doğan medyasına yüklemek gibi bir tutum içine giren bazı medya çevrelerine tek tavsiyemiz, özeleştirilerini yaparak kendi yayınlarını gözden geçirmeleri ve bunların basın mesleğinin asgari kuralları ile etik değerlerine uygunluğunu gözetmeleridir.

6.Doğan Yayın İlkeleri Kurulu olarak, her türlü terörü kınar ve lanetlerken, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, adalet camiamıza ve milletimize başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Cabas'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

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