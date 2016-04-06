Serdar Ortaç'tan sanat müziği albümü çıkaran Tarkan'a: Yenilikçilikten yanayım

Serdar Ortaç sanat müziği albümü çıkaran Tarkan'a “Ben yenilikçilikten yanayım. Denizde kum bende şarkı” diyerek gönderme yaptı.

Serdar Ortaç önceki gün eşi Chloe Loughnan ile Bebek’teydi. Gazetecilerin Tarkan’ın ‘Ahde Vefa’ albümünü sorması üzerine ünlü popçu, yeni bir polemiğin kapısını araladı.

Megastar’ın albümünü dinlemediğini ama çok iyi olduğunu duyduğunu söyleyen şarkıcı, “Ben sanat müziği albümü yapmayı düşünmüyorum. Çünkü yeni şarkıları seviyorum. Devamlı üreten biri olduğum için yenilikçilikten yanayım. Denizde kum bende şarkı” diyerek meslektaşına gönderme yaptı.