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Serdar Ortaç’tan eşine 100 bin Euro'luk araba

Çift son günlerde boşanma iddialarıyla gündeme geliyordu

30 Mayıs 2016 11:36

Geçen hafta boşanma haberiyle gündeme gelen Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan’a 100 bin euroluk araba aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Serdar Ortaç’in eşi Chloe geçtiğimiz hafta iş için gittiği Miami’den dönüşünde yüzündeki darbelerle dikkat çekmişti. Chloe, düştüğünü söylese de ABD’den gelen dedikodular güzel mankenin darp edildiği yönündeydi…

Düşme olayı netleşmeden, ikilinin ayrılacağı haberleri de ayyuka çıktı. Ancak Serdar Ortaç yaptığı hamleyle iddiaları yalanladı.

Ayrılık iddialarının aksine eşini çok sevdiğini söyleyen Ortaç, eşine 100 bin euro ödeyerek 2009 model gri renkli Mercedes Benz SL 280 spor otomobil aldı. Otomobili önceki gün alan Ortaç, eşiyle Nusr-et adlı restorana gidip kutlama yaptı.

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