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Serdar Ortaç'tan Chloe vasiyeti: Ben öldükten sonra...

Serdar Ortaç eşi Chloe'ye Zekeriyaköy'den bir villa aldı ve tapusunu eşinin üzerine yaptı

08 Ocak 2015 15:37

Şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe için özel vasiyet hazırladı. MS hastası olduğunu öğrendikten sonra yoğun bir tedavi programına giren Ortaç, önceki gün özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Hastalığından sonra eşinin onu bir an olsun yalnız bırakmadığından bahseden Ortaç, Chloe'nin geleceğini garanti altına almak istediğini belirtti.

Sanatçı avukatına talimat vererek eşinin, öldükten sonra evlenene kadar tüm giderlerinin kendi mal varlığından giderilmesini vasiyet etti. Kumar borçlarından kurtulan Ortaç ilk iş olarak da Chloe'ye Zekeriyaköy'den bir villa aldı ve tapusunu da onun üzerine yaptı.

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