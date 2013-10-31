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Serdar Ortaç'tan Ahmet Kaya tweeti: Kürt vatandaşı olsam biter mi?

Serdar Ortaç: 1999'da her yerde kamera vardı. Emniyet evlerinden alıyormuş milleti. Aman benden bilmesinler. Şikayetçi değilim.

31 Ekim 2013 10:21

1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde ödül alan Ahmet Kaya’yı protesto eden isimler arasında yer alan Serdar Ortaç, Manisa’da verdiği konserde Ahmet Kaya posteri açılmasının ardından çıkan olaylar nedeniyle sahneyi terk etmesiyle gündeme geldi. Serdar Ortaç Twitter’dan kendini “Dişimi kırmışlardı Kral TV’de, Hacettepe Üniversitesi konserinde taşladılar, Manisa’da dansçımın kafası yarıldı. Kürt vatandaşlığına geçsem biter mi?” sözleriyle savundu.

12 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri Derneği’nin gecesinde sahneye çıkarak ödül alan Ahmet Kaya, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklayınca aralarında Serdar Ortaç’ın da bulunduğu bir grup tarafından protesto edilmişti. Kaya’ya tepkiler artmış, üzerine çatal bıçak fırlatanlar olmuştu. Ahmet Kaya’ya gösterdiği tepki nedeniyle sık sık eleştirilere hedef olan Serdar Ortaç, önceki gün Manisa’da Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahneye çıktıktan sonra üçüncü defa saldırıya uğradı. Seyircilerden birinin Ahmet Kaya posteri açması ortalığın gerilmesine ve arbede yaşanmasına neden oldu. O sırada sahneye atılan bir taş Ortaç’ın dansçılarından birini yaraladı. Ortaç, olayın ardından “İkinci taş gelene kadar şarkı söylemeye devam edeceğim” deyince, sahneye çatal, taş ve pet şişe atılmaya başlandı. Şarkıcı, konseri yarıda bıraktı. Olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

 

Twitter’dan da tepki yağdı

 

Ortaç, 1999 yılındaki gecede yaşananlardan dolayı duyduğu pişmanlığı “Gençtim, cahildim” sözleriyle açıkladı. Ortaç’a “Sana az bile yapıyorlar. Gençliğinde yaptın bir cahillik, şimdi çekeceksin.  Gün olur devran döner, Ahmet Kaya’ya yaptıklarınızın hesabı bu” gibi tepkiler geldi.

Şarkıcı kendisine atılan tweet’lere şu sözlerle cevap verdi:

- Çatal attığımı ispatlayana 100 bin TL ödül vereceğim.

- Dişimi kırmışlardı Kral TV’de, Hacettepe Üniversitesi konserinde taşladılar, Manisa’da dansçımın kafası yarıldı. Kürt vatandaşlığına geçsem biter mi?

- Gülten Kaya affetmiyor beni. Denedim, olmadı, kısmet.

-  Her yerde kamera vardı. Emniyet evlerinden alıyormuş milleti. Aman benden bilmesinler. Şikayetçi değilim.

- Üç saldırı da 20 yaralı, konser iptal.  İki dişim hâlâ kırık, neden? Rahmetliden özür de diledim. Daha ne yapayım beyler?

- Ben kimseyi hor görmem kardeş. Hele Ahmet Kaya’yı asla, büyüğümdü. O seneler Türkiye başkaydı.

- ‘Oku şu marşı, çabuk’ diye sahneye gelenler hâlâ aklımda. Daha 20 yaşındaydım. Gazel deseler okurdum cahillikten. Kaldı ki ‘10. Yıl Marşı’ marşım.

 

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