Serdar Ortaç'a Ahmet Kaya protestosu: 11 kişi gözaltında

Manisa'da, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç konserinde, bir kişinin seyirciler arasında Ahmet Kaya posteri açması üzerine arbede yaşandı.

Sahneye atılan taş, çatal ve pet şişelerin devamı gelince sahneden inip arabasına binen Ortaç, otelin yolunu tuttu. Konser gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanamayacağı gerekçesiyle iptal edildi. Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

Çıkan olaylarda sahneye taş atıldı. Taşlardan birisi dansçıyı yaralarken, Serdar Ortaç, "İkinci taş gelene kadar şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Bu sırada sahneye çatal, taş, pet şişe gelmeye devam edince "Beş dakika ara veriyorum" diyen Ortaç, sahneden inerek aracına binip, otelinin yolunu tuttu.

Valilikle yapılan görüşmede gerekli güvenlik sağlanamayacağının belirtilmesi üzerine konserin iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 30 Ağustos'ta Muraz Boz konseri benzer bir olayın çıkması nedeniyle iptal olmuştu.

Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'yı protesto etmişti

1999'da MGD gecesinde ödül alan Ahmet Kaya 'Kürtçe klip çekmek istiyorum' deyince aralarında Serdar Ortaç'ın da olduğu bir grup tarafından protesto edilmişti. Hatta protestolar öyle artmıştı ki salonda Kaya'ya çatal bıçak fırlatanlar olmuştu.