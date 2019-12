Serdar Ortaç'ın Pink Floyd yorumu Twitter'ı salladı!

T24 - Serdar Ortaç'ın hafta sonu Maçka Küçük Çiftlik Parkı'nda verdiği konserde Pink Floyd'un en bilinen parçalarından "Another Brick In The Wall" şarkısını söylemesi Twitter'da dünya trendleri arasına girdi.



Cengiz Semercioğlu: Serdar Ortac'in yorumundan kacmak icin kendimi Zagreb'e Bon jovi konserine atiyorum...



Cüneyt Özdemir: arkadaşlar arkanıza bakmadan kaçın...!

bulentburgac: serdar ortaç'ın another brick in the wall'u cover yapmasından sonra ingiliz vizesi alımının türklere daha da zorlaştırılması bekleniyor.

Metin Uca: Ya serdar ortac the wall'dan sonra durdurulamaz ve evde yastık altındaki 900 nadide eserini de aynı tarza dönüştürürse))

Serkan Mutlu: Serdar Ortaç'ın Another Brick In The Wall yorumunu dinleyen Roger Waters evinde ölü bulundu.

Suat Kavukluoğlu: evet serdar ortaç pink floyd'a cüret etmiş, bir de kendi muhteşem eseri "yaz günü"nün arasına sıkıştırıvermiş. benim şarkım daha büyük diyor.

Hakan Köksal: Serdar Ortaç, Pink Floyd'dan söyledi. Korkarım Ferhat Göçer'in Pink'le düet yapmak isteyeceği günleri de göreceğiz.

İhsan Dindar: we do not need no serdar ortaç!!!

Ferdi Carrefour: Pink Floyd vakt-i evvel dağılmasaydı, Serdar Ortaç'ın Another Brick In The Wall cover'ı sonrası dağılırdı zaten. müziğe tövbe ederlerdi.

Ceyla Kütükoğlu: Serdar Ortaç'ın Pink Floyd açılımına ya Nihat Doğan cevap verirse... Tehlikenin farkında mısınız?

Ceylan Hasturk: Serdar Ortaç'la dalga geçesim bile gelmiyor. O denli gereksiz. Pink Floyd senin neyine? Önce birbirinin aynısı olmayan bir şarkı yap be adam

Nisan Turgul: Serdar Ortaç Pink Floyd, Demet Akalın The Doors, Hande Yener Rolling Stones,Gülşen The Beatles söylerse bu sefer gerçekten giderim buralardan.

svndrmndjian: serdar ortaç cover'ını dinledikten sonra pink floyd hayranına dönüşen binlerce dinleyici david gilmour tarafından endişeyle izlenmekte...

Işıl Cinmen: nolur serdar ortaç'ı vurmasınlar. tarihin en özgün pink floyd coverı bu. "we dont need no self control!"

Hamdican Yıldırım: Serdar Ortaç'ın Pink Floyd'un Another Brick In The Wall'unu cover'laması üzerine İngiltere'de üç gün ulusal yas ilan edildi.

Sadi Tirak: Serdar Ortaç ve Pink Floyd olayıyla ilgili geyikler iyi başladı... Büyük kulvar yakaladı Twitter, buradan yürünür daha... RT'si bol olur... (EKN)

katkaya Serdar Ortaç'ın "Another Brick in the Wall" yorumunun gerçekliğine dinleyene kadar inanmak istemedim. Dinledim, tükendim!

fatihvural Serdar Ortaç'ın 'Brick In The Wall' yorumuna, Youtube'dan bir yorum: "Sosyologların elinden bi şey gelmez, zoolojinin konusudur."

gomalak #benisecerseniz türkiye popuna pink floyd yasağı koycam

leventtulek Nihat Doğan NBA fanı, Serdar Ortaç Pink Floyd söylüyor, sırada ne var?... Ankaralı Turgut Peter Gabriel'le düet mi yapacak?

bruleur serdar ortaç another brick in the wall coverında "we don't need no SELF-control" mu diyor? let it go serdar, let it free!

PuCCaa Serdar Ortaç, her yaz genç kızların ayrılık acılarına ilaç oluyorsun canımsın... "Heyy tiçirrr, buralara yaz günü kar yağıyor akıllı ol!!!"

medreruno ya beni vurun, ya serdar ortaç'ı..

chaogrey serdar ortaç'ın another brick in the wall "yorumunun" altındaki en müthiş yorum: "I'm going to cut you into little pieces."

sofestai serdar ortaç'tan another brick in the wall yorumu. davul olasın, bagetlere gelesin serdar.

ahh_belinda Serdar ortaç- another brick in the wall haydi eller havaya ahah !

cemsinacetin serdar ortaç'tan another brick in the wall cover'ı. kabustu gerçek oldu.

ilkehatipoglu serdar ortaç soruyor anne benim niyeee another prikim yokk?

ElifYilmazPosta Sen onu bırak da serdar ortaç wall yorumunu dinledin mi? dinlemediysen sakın dinleme

allahcc serdar ortaç "another brick in the wall"u söylemeye çalışmış. çok büyük günahlara giriyorsun serdar söylemesi benden.

beguilingly Kendime gelmem yılları alabilir

LosTie8 Serdar Ortaç'tan Another Brick in The Wall.. Buralara buralara buralaraaaa, wii dont niid no ecukeyşın keyşınn.. #hayaldigercekoldu

barisyildirim "we don't need no SELF control" ne Serdar Ortaç?

boraince serdar ortaç another brick in the wall'u cover'lamış. öldürün beni.

zebellah gerçekmiş, ben geyik sanıyordum. serdar ortaç cidden another brick in the wall yorumlamış. şappi şappi leave us kids alone, şapppiii.

CandasTolga Sanirim birgün Serdar Ortaç realitesini tanimak zorunda kalacağım.

handekuday Serdar Ortaç :"we don't need no self(?) control." Kesinlikle ihtiyacın var Serdar, kesinlikle var.

moonpixx öz. sağır olaydım da duymayaydım.

oguz_guven Ahmet Kaya için yediğin dayak yetmedi bi de bunun için yiyeceksin Serdar Ortaç

ege bamyasi serdar ortaç'ın ardından popstar mehtap'ın sahnede comfortably numb'ın gitar solosunu çalmaya hazırlandığı haberi kulislere bomba gibi düştü



handekuday Serdar Ortaç çoklu cover denemesi: Buralara buralara...Daktır daktır kapı açık, arkanı dön ve liv dı kılasrum.