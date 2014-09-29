Serdar Ortaç’ın bu sefer de klostrofobi olduğu ortaya çıktı

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, MS'den sonra şimdi de klostrofobi hastalığıyla mücadele ediyor. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, yeni bir hastalığın pençesine yakalandı. Ünlü şarkıcının şimdi de klostrofobi hastalığı ortaya çıktı.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, MS hastası olan ve tedavisi olumlu bir şekilde ilerleyen Serdar Ortaç, yeni bir hastalığa yakalandı. Kapalı alanlarda bulunma korkusu olan klostrofobi hastalığı ortaya çıkan Ortaç, sık sık panik atak krizlerine giriyor.

‘Boğulacak gibi oluyorum’

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 10 gün önce aniden ortaya çıkan klostrofobi dolayısıyla hayli mustarip olduğunu açıkladı. Kötü günler yaşadığını dile getiren Ortaç, “Asansöre binemiyorum, sinemaya gidemez oldum. Evde bile duramıyorum. Sanki duvarlar üstüme geliyor. Gecenin bir yarısı kendimi dışarı atıyorum" dedi.