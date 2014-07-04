Takvim: Serdar Ortaç'ın kesin tedavisi olmayan hastalığına çözüm bulduk!

Takvim gazetesi Serdar Ortaç’ın hastalığına çözüm bulunduğunu iddia etti. Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel’in ABD’de bulunan bir Türk profesöre ulaştığı savunulan haberde Türk profesörün , "Ben Serdar Ortaç'ı iyileştirir ve eski haline gelmesini sağlayabilirim. Yalnız raporlarını görmem gerekiyor" dediği öne sürüldü. Takvim gazetesinin iddiası şu şekilde:

Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel; şimdi de MS hastalığına yakalanan ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın rahatsızlığına el attı. Yüksel, Ortaç'ın hastalığının ortaya çıkması üzerine, MS hastalığı ile ilgili araştırma yapan bilim adamları ile ilgili bir çalışma yapmaya başladı. Yüksel'in bu araştırmaları geçtiğimiz gün sonuç verdi. Yüksel'in adının açıklanmasını istemeyen ve ABD'de yaşayan bir işadamı arkadaşı, MS ve henüz çaresi bulunamayan çeşitli hastalıklar üzerine gizli ve çok önemli araştırmalar yapan bir Türk profesörün yine ABD'de bulunduğunu öğrendi. Bu profesör daha önce de Türkiye'nin yakından tanıdığı bir spor adamını da iyileştirdi.

Mevlüt Yüksel yaptığı araştırmalar sonucu, dünyaca ünlü bu Türk profesörün, Serdar Ortaç'ı, sanatçının cep telefonu ile çekerek sosyal medyaya attığı videodan izlediğini öğrendi. Yüksel, Türk profesörün; Serdar Ortaç'ın videodan izlediğini öğrendikten sonra, Amerika'da yaşayan Türk işadamı aracılığı ile bazı gerçeklere ulaştı. Kimliğinin kesinlikle açıklanmasını istemeyen Türk profesörün Yüksel'in arkadaşı olan işadamına, "Ben Serdar Ortaç'ı iyileştirir ve eski haline gelmesini sağlayabilirim. Yalnız raporlarını görmem gerekiyor" dediği öğrenildi. Şimdi tüm gözler; Mevlüt Yüksel'in Serdar Ortaç ile buluştuktan sonra, Amerika'da yaşayan ve çalışmalarını gizli yürüten ünlü Türk profesör ile görüştürülmesinden sonra tedavisinin yapılmasında. Serdar Ortaç'ın hastalığının tedavisi konusunda dünyada parmakla gösterilen profesörü ABD'de bulan Mevlüt Yüksel, "Şimdi tek yapmam gereken Serdar Bey'le bir araya gelmek" dedi.