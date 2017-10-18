T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serdar Ortaç ve Emrah Karaduman davası bilirkişide

Emrah Karaduman, Serdar Ortaç'a 19 bin TL'lik tazminat davası açmıştı

18 Ekim 2017 22:11

Ünlü Aranjör Emrah Karaduman’ın parçasını aranje ettiği halde ücretini alamadığı iddiasıyla Serdar Ortaç'a açtığı 19 bin TL'lik tazminat davasının duruşması bugün görüldü. Duruşmada tanıklık yapan Ortaç’ın 20 yıllık menajeri Zekeriya Dönmez, "Gelen aranje demoydu. Albümde kullanmadık ama 6 bin TL ödeme yaptık" dedi.

Hande Yener, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Demet Akalın gibi pek çok kişiye aranjörlük yapan Emrah Karaduman, ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 'Söyle nereye kadar' isimli şarkısına aranje yaptığını ancak ücretini alamadığı iddia ederek 19 bin TL'lik icra takibi başlatmıştı. Serdar Ortaç'ın borca itiraz etmesi üzerine de Karaduman, ünlü popçudan ‘İcra İnkar Tazminatı’ davası açmıştı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen davada Serdar Ortaç'ın 20 yıldır menajerliğini yapan Zekariya Dönmez tanık olarak dinlendi. Şarkının aranjesi için Emrah Karaduman’a teklif götürdüklerini belirten Dönmez, "6 bin TL'ye anlaşmıştık. Karaduman yüksek ücret istedi. Demo olarak gönderilen kaydı beğenmedik. Ücretini ödedik, aranjeyi kullanmadık" dedi.

Dosyayı bilirkişiye gönderen mahkeme davayı erteledi.

ETİKETLER

Emrah KaradumanSerdar Ortaçaranjetazminatdava

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24