Serdar Ortaç'tan, "Görmeye dayanamıyorum" diyen Ceylan Ertem'e: Yersiz olmuş

Şarkıcı Serdar Ortaç, geçen günlerde hakkında, “Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hâlâ popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum” diyen Ceylan Ertem’e yanıt verdi. Konu hakkında konuşmayacağını ifade eden Ortaç, “Yersiz bir konuşma olmuş” ifadesini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki gün Rumelihisarı’nda bisiklet turunda görüntülendi. Serdar Ortaç, sorusuna “Sevgiliniz Seçil Hanım’la” diye başlayan muhabiri, “Sevgili deme, karım o benim, hanımım" diye uyardı. Ortaç, konuşmasına, “Onun ne istediğine bakacağım, evlilik istiyorsa yapıştıracağım evliliği. Benim için son durak Seçil” diyerek devam etti.

“Yersiz bir konuşma olmuş”

Ortaç, Ceylan Ertem’in “Serdar Ortaç’ı görmeye dayanamıyorum. Ahmet Kaya’nın kalbini kırdılar, onu ülkesinden uzakta kalp krizinden kaybettik. Bazıları tarihte iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır” sözleri sorulduğunda ise, “Konuşmayacağım. Yersiz bir konuşma olmuş” diyerek uzaklaştı.

Ne olmuştu?

Ceylan Ertem, online eğlence platformu Jojo’da 1 Ocak’ta konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Ertem, repertuvarında Ahmet Kaya’nın “Herkes Kendi İşine” adlı şarkısına da yer verdi. Ertem, şarkıya başlamadan önce Serdar Ortaç’ın sık sık ekrana çıkmasını eleştiren bir konuşma yaptı. Ceylan Ertem, Ahmet Kaya’nın kalbinin çok kırıldığını şu sözlerle ifade etti:

“Bu sıralar birtakım yayınlara çıkıyor, sinir oluyorum Serdar Ortaç’ımız. Ya da Serdar Ortaçlar diyeyim. Hâlâ popüler olmasına olumlu gözle bakmıyorum. En kibar şekliyle söyleyeyim. Ahmet Kaya’nın kalbini çok kırdılar. Bence o yüzden de ülkesinden uzakta, kalp krizinden vefat etti. Bu kadar güzel şarkılar yazmış, hâlâ en çok dinlenenler arasında yer alan çok önemli, değerli birisiydi. Şarkıcı dediğin kendi işine bakar. Müzisyen dediğin iyi çalar, besteci dediğin çok iyi besteler yapar. Bazıları böyle olmadığı halde hâlâ parasını kazanır.”