Serdar Ortaç'tan Acun'la ilgili sözlerine ilişkin açıklama: Durup dururken mevzu yaratmayın

Şarkıcı Serdar Ortaç , katıldığı bir radyo programında Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programı hakkında açıklamalarda bulundu. Ortaç daha sonra Instagram hesabından paylaştığı video ile açıklamalarının yanlış anlaşıldığını söyledi.

O Ses Türkiye’de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç, “Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp ‘O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu’yu da aradım’ dedi.

*Ben de ‘Reina’dayım gel abi konuşalım’ dedim. Acun da; ‘Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina’ya çağırıyorsun’ diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı” dedi.

Açıklama geldi

Şarkıcı Serdar Ortaç, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaştığı videoda hayranlarıyla yaptığı sohbette kullandığı ifadelerin doğru olmadığını söyledi ve “Durup dururken Acun’la mevzu yaratmayın” ifadelerini kullandı.