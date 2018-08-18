Serdar Ortaç: Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum, öküz oldum

Çeşme'de konser veren Serdar Ortaç, artık duygularını yitirdiğini söyledi. Ortaç "Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum" ifadesini kullanarak, "Öküz oldum resmen" dedi.

Ortaç, Çeşme'de hayranlarıyla buluştu. Konser boyunca yaşlılık ve ölümden bahseden Ortaç, mekanda telefonlarını kurcalayıp fotoğraf çektiren bazı müşterileri görünce, “Bir gün ben ortadan yok olunca; ulan bir Japon vardı, ne güzel şarkılar yazardı. Konserine gitmiştik ama eğlenmek yerine telefonumuzla ilgileniyorduk diyeceksiniz” şeklinde sitemde bulundu.

Ortaçlı’nın hareketli şarkılarında sahneye çıkan dansçıları gösterileriyle izleyicilere tempolu dakikalar yaşattı. Duygusal şarkıları seslendirirken kendi ruh halinden de bahseden Ortaç, “Artık hiçbir şeye üzülmüyorum, kafama takmıyorum. Öküz oldum resmen. Millet ağlıyor, ben öylece tepkisiz bakıyorum” yorumunu yaptı.

Şarkı aralarında yine yaş meselesine değinen Serdar Ortaç, konserde dans etmeyen kişilere laf atarak, “50 yaşında ben bile hâlâ oynuyorum. İçiniz geçmiş sizin. Canlanın biraz abi” diye seslendi.