Serdar Ortaç, Koronavirüs testi yaptırdı

Şarkıcı Serdar Ortaç, yeni tip Koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ortaç'ın test sonucu negatif çıktı.

Sabah saatlerinde kendini kötü hisseden şarkıcı Serdar Ortaç, yeni tip Koronavirüs testi yaptırmak için hastaneye gitti. Takipçilerine son durumunu anlatan Ortaç, şunları söyledi:

"Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar. MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim. Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin"