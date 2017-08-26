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Serdar Ortaç: Kimseye canım diyemiyorum, eşim kızıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde konser veren Serdar Ortaç, artık kimseye 'Canım, cicim, aşkım' diyemediğini belirterek, "Eşim kızıyor, dansçı kızların bile yanına yaklaşamıyorum" dedi

26 Ağustos 2017 17:59

Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde konser veren Serdar Ortaç, artık kimseye \'Canım, cicim, aşkım\' diyemediğini belirterek, \"Eşim kızıyor, dansçı kızların bile yanına yaklaşamıyorum\" dedi.
Belek Turizm Merkezi\'nde The Land Of Legends Thema\'nın içinde yer alan Club Aura\'da sahneye çıkan Serdar Ortaç, sevilen şarkılarını seslendirdi. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç\'a dansçı kızlar da eşlik etti. Çok sayıda tatilcinin izlediği konserde şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Serdar Ortaç, yüzüğü taktıktan sonra, yani evlendikten sonra kimseye \'Sanım, cicim, aşkım\' diyemediğini söyledi. \"Eşim kızıyor\" diyen Ortaç, \"Dansçı kızların bile yanını yaklaşamıyorum. Eşim kızıyor. Ama, evlenmek kadar güzel bir şey yok, herkese tavsiye ediyorum\" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Sertaç Ortaç\'a zaman zaman hayranları da eşlik etti.

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