Serdar Ortaç: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor

Şarkıcı Serdar Ortaç, nafaka davası açıp bir dönem evine haciz koyduran eski eşi, İrlandalı model Chloe Loughnan için, "Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor" ifadeleri kullandı.

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ile Chlole Loughnan, 2019'da boşanmıştı. 51 yaşındaki popçu, 22 yaş küçük İrlandalı modele 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul ettiği haberleri basına yansımıştı.

Açıkhava Konserleri'nde sahne alan Serdar Ortaç, Chloe Loughnan ve nafaka konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç şunları söyledi: "Beddua etmedim. Bana emeği geçmiş, 10 sene bakmış, hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. 'Şeytan görsün yüzünü' dedim, çünkü kızdım. Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor. 'Niye nafaka verdin o zaman?' diyeceksin. Verdik işte bir aptallık."

Ortaç, gazetecilerin "Pişmanlık var mı?" sorusuna, "Nafaka verdiğim için çok pişmanım ama ödeyeceğim. Nafaka istemeseydi, evime haciz koymasaydı pişman olmazdım" yanıtını verdi.