Serdar Ortaç: Annem sevdi ama evlilik düşünmüyorum

Bir süredir Seçil Gür ile birlikte olan Serdar Ortaç ilişkilerine ilişkin, "Annem, Seçil’i çok sevdi. İyi anlaşıyorlar. Ama ben evlilikten yeni çıktım, şu an öyle bir düşüncem yok" dedi.

Serdar Ortaç’ın müzisyen Seçil Gür ile ocakta başlayan ilişkisi martta bitmişti. 1 ay önce de “Ben salaklık yaptığımı anlayıp Seçil’den özür diledim. O da affeti” deyip küllenen aşkın yeniden alevlendiğini duyurmuştu.

Dün Bebek’te bisikletle dolaşan popçu, “Anneniz ile sevgilisini tanıştırdınız, bu evlilik sinyali mi?” sorusuna “Annem, Seçil’i çok sevdi. İyi anlaşıyorlar. Ama ben evlilikten yeni çıktım, şu an öyle bir düşüncem yok" yanıtını verdi.