Serdar Keskin İstanbul konserinde müzikseverlerle buluşacak

Müzisyen Serdar Keskin Cuma akşamı Beyoğlu’ndaki Hancı Sahne’de bir konser verecek. Keskin konserde eski albümleri Iraksamalar ve Leyl’de yer alan şarkıların yanı sıra Adem-i Merkeziyet Marşı, Bozdoğan Zeybeği gibi yeni eserlerini de seslendirecek.

Beyoğlu Mis Sokak’taki Hancı Sahne’deki konser 20:30’da başlayacak.

Kimdir?

Serdar Keskin, 1967 yılında Mersin’in Anamur ilçesinde doğdu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi. Grubun ilk albümü olan ‘Sıyrılıp Gelen’in yayınlanmasından hemen sonra 1987 yılında Grup Yorum kadrosuna dahil oldu. 1988‘de yayınlanan ‘Berivan- Haziranda Ölmek Zor’, 1989’da ‘Türkülerle Grup Yorum’,1990 yılında ‘Gün Gelir-Cemo’ albümlerinde gitarda ve vokalde yer aldı. Cemo albümündeki “Borçlusun” isimli şarkının solistliğini yaptı.

Gruptan ayrıldıktan bir süre sonra yolu 1992 yılında Grup Yorum’un eski üyelerinden Metin Kahraman ve Gülbahar Uluer ile kesişti. Gülbahar’ın ‘Seher Yeli-Desmal’ albümünü birlikte gerçekleştirdiler. 1993’de Gülbahar’ın ikinci albümü ’Dönülmeyen Gitmeler’ isimli projesinde yer aldı.

1994 yılında ‘Deniz Koydum adını’ albümünde Metin-Kemal Kahraman ile başlayan yol arkadaşlığı 2015 yılına kadar sürdü. Bu süreç içerisinde 1998’de ilk solo albümü ‘Iraksamalar’ı , 2003 yılında da ikinci solo albümü ‘Leyl’i yayınlayan müzisyen, üçüncü albümünün hazırlıklarını sürdürmekte.

Keskin Zeki Demirkubuz’un ‘C blok’ isimli filminin müziklerine de imzasını atmıştı. 1995-1996 yıllarında İrlandalı ‘kelt müziği’ yapan grup ‘Earth Union’ ile konser çalışmalarında yer aldı. 1997 yılında Ada Müzik tarafından birçok müzisyeni bir araya getiren ‘Kent Ozanları’ isimli projeye ‘Vize‘ isimli şarkısıyla katkı yaptı.