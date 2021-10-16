Serdar Cebe, Odatv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrıldı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe’nin şubat ayında getirildiği yayın yönetmenliği görevinden ayrıldığı belirtildi.

Odatv’nin genel yayın yönetmeni Serdar Cebe, şubat ayında Odatv ile anlaşmış, yayın yönetmenliğini üstlenmişti. Cebe’nin ani bir kararla, görevi bıraktığı ifade edildi.



Uzun yıllar NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D’de editörlükten haber sunuculuğuna dek çeşitli görevlerde bulunan Serdar Cebe, 26 Şubat 2021’de bu göreve getirilmişti.



Kararın ardından Serdar Cebe ve Odatv cephesinden bir açıklama yapılmadı.

Odatv’ye başlamadan önce Voice of America’nın Washington DC’deki ofisinde editör-muhabir olarak çalışan Serdar Cebe’nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek bu kurumda göreve başlaması bekleniyor.