"Serdar Bilgili'nin babalık davasına kayyım atandı"

Amerikalı güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims, Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Serdar Bilgili'nin, 2.5 yaşındaki kızı Vaughn Elizabeth’in babası olduğunu öne sürerek konuyu mahkemeye taşıdı. Bunun üzerine mahkemenin 2 buçuk yaşındaki Elizabeth'in Türkiye'deki hukuki süreçlerinin takibi için kayyım atandığı iddia edildi.

Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Serdar Bilgili, hakkında açılan babalık davalarıyla gündeme geldi. Daha önce Aysel Yolaçan, eski milli atlet Melahat Kokalp gibi isimlerin açtığı babalık davalarına Amerikalı güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims de eklendi.

Takvim'de yer alan habere göre Sims, babasının Bilgili olduğunu iddia ettiği Vaughn Elizabeth Sims isimli kızını 26 Kasım 2015'de dünyaya getirdi. Bilgili'nin bu olayın gizli kalması için 2033'e kadar ayda 3 bin dolar ödeyeceğini vadettiğini söyledi. Hamileliği zamanında Bilgili'nin kendisinden kürtaj olmasını istediğini, ancak inancı gereği kürtaj olmadığını belirtti. Hatta Bilgili'den de 200 bin lira doğum masrafı ile kızı için aylık 10 bin dolar nafaka istedi. Bilgili'nin kızının babası olduğunun ispatı için İstanbul Aile Mahkemesi'ne gitti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında açılan babalık davasında, Aile Mahkamesi ve Ivy Sims'in, küçük kız Vaughn Elizabeth için kayyım talebinde bulunduğu tespit edildi. Mahkemenin talebi üzerine İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi, kız çocuğuna kayyım atanmasını karar verildi. Ivy Sims'ın avukatı, kayyım adayının avukat Sevinç Demir olduğunu belirtti. Avukat Sevinç Demir de, kayyım olarak atanmayı kabul ettiğini mahkemeye bildirdi. Mahkeme, Türkiye'de babalık davası süresince küçük çocuğu temsil etmek için avukat Demir'i kayyım olarak atadığını belirtti. Güzellik ve makyaj uzmanı olan Ivy Sims, Bilgili'den 200 bin lira doğum masrafı ve aylık 10 bin dolar nafaka istiyor.