Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in "Fatih Hoca" devri bitmiştir
Serdar Ali Çelikler (solda) Fatih Terim (sağda)
11 Nisan 2021 14:23
HaberTürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le evinde 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim'i eleştiren Çelikler, "Fatih Terim'in 'Fatih Hoca' devri bitmiştir. Efsanesi olduğu Galatasaray'da başka görevler alabilir. Ama hocalıktan emekliliği geldi" diye yazdı.
Çelikler, "Farioli'nin aksine, ne planı, ne oyunu ne seti var. Bana göre Aysal dönemi sonrası tarihin en geniş ve kaliteli kadrosunu kuran yönetime rağmen durum bu ise tek sorumlu teknik direktördür. Fatih Terim'in 'Fatih Hoca' devri bitmiştir. Efsanesi olduğu Galatasaray'da başka görevler alabilir. Ama hocalıktan emekliliği geldi" ifadelerini kullandı.