Erman Toroğlu: Galatasaray'da seneye değiştirilmesi gereken bir numaralı adam Fatih Terim'dir

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Galatasaray'da seneye değiştirilmesi gereken bir numaralı adam Fatih Terim'dir" dedi.

A Spor'da yayımlanan Takım Oyunu programında konuşan Toroğlu, "Bu Galatasaray takımının şampiyon olma şansı yok, kimse bir şey beklemesin onu söyleyeyim. Bir takım kötü oynayabilir ama böyle mücadele edemez. Bir tek Babel var sahada duran onun dışında bir şey yok. Bugün futbol oynayan Karagümrük, önce geçen Karagümrük. Futbol şımarıklığı yapan Karagümrük ve maç berabere bitti" dedi.

Fatih Terim'i eleştiren Toroğlu, "Galatasaray'da seneye değiştirilmesi gereken 1 numaralı adam Fatih Terim'dir. Kenara çekilsin biraz dinlensin, belki biraz hatalarını görebilir. Böyle devam edecekse Galatasaray'a zarar verir. Fatih terim eğer Galatasaraylıysa ve Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı Galatasaray'da. Galatasaray’da başkan olacak adamlar Fatih Terim'den medet umuyorlarsa vah o Galatasaray camiasının haline. Çünkü medet umuyorlar, biz gelirsek Fatih hoca diyorlar. Alın Fatih hocayı turşusunu kurun. Fatih terim takımı mı idare ediyor kulübü mü idare ediyor. Ya takımı ya kulübü idare et. Çok net söylüyorum. ikisinden birini yap, seyirciyle falan bir yere kadar oynarsın Fatih Terim" ifadelerini kullandı.

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