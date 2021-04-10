Galatasaray Karagümrük'e takıldı, sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında bugün sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Galatasaray’ın golü 62. dakikada Babel’den gelirken Fatih Karagümrük’ün golünü ise 60. dakikada Ndao kaydetti. Sarı-kırmızılılarda 79. dakikada Ryan Donk, kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı.

11. dakikada Galatasaray’ın ağlarla buluşan topu gol değeri kazanmadı. VAR incelemesine giden pozisyonda Ali Palabıyık, Babel'in elle oynamasını belirledi ve golü iptal etti.

Bu pozisyonun hemen ardından 13. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu Ndao ceza alanında kontrol etti, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Devamında Lens'in şutunda savunma gole izin vermedi.

28. dakikada sarı-kırmızılılarda zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.Sakatlık geçiren Yedlin'in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

29. dakikada Galatasaray çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Viviano ayağıyla golü önledi. Devamında Babel'in sol çaprazdan şutunda top yandan auta çıktı.

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İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük, 60. dakikada Alassane Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 62. dakikada Ryan Babel'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Hakem Ali Palabıyık'ın VAR incelemesi sonrası Galatasaray'da Ryan Donk, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ryan Babel, 84. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Maçın 87. dakikakasında hakem Ali Palabıyık, Galatasaray lehine penaltıya hükmetti. Fatih Karagümrük'te Balkovec kırmızı kart gördü. VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Palabıyık, penaltı ve kırmızı kart kararını iptal etti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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