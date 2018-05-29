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Kültür-Sanat

Serda Güvenç'ten Karma Koleksiyon Sergisi

İSTANBUL, (DHA)- KOLEKSİYONER Serda Güvenç’in sahip olduğu resimlerin bir kısmının sergileneceği 'Karma Koleksiyon Sergisi’, 25 Haziran’a kadar Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak

29 Mayıs 2018 14:16

İSTANBUL, (DHA)- KOLEKSİYONER Serda Güvenç’in sahip olduğu resimlerin bir kısmının sergileneceği \'Karma Koleksiyon Sergisi’, 25 Haziran’a kadar Trump Art Gallery’de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, Serda Güvenç’in koleksiyonunda bulunan eserlerin yer aldığı yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Çağdaş eserler seçkisinin yer alacağı sergide, Türk resim sanatının önemli isimlerinden; Ali Atmaca, Hakan Ada, İsmail Ateş, Nedret Yaşar, Memduh Kuzay, Rasin Berk, Yiğit Yazıcı ve Yurdanur Şentürk gibi usta ressamların eserleri sanatseverlerle buluşacak. Küratörlüğünü Bülent Aydın’ın üstlendiği Serda Güvenç’in Karma Koleksiyon Resim Sergisi, 25 Haziran’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

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