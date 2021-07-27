Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali, İstanbullularla buluşacak

“Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta İstanbullularla buluşacak.

Üç gün sürecek festival; söyleşiler, konserler, ışık gösterisi ve sergiler gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, etkinliği Twitter'dan şöyle duyurdu:

"Büyük Serçeşme Buluşması İstanbul’da. Birbirinden değerli 45 sanatçı, akademisyenler, yazarlar, 60 kurum, cemevleri, yayınevleri, sergi ve video ışık gösterisi ile Hacı Bektaş Veli Festivali bu hafta sonu Yenikapı’da. Tüm İstanbul’u bu kardeşlik sofrasına davet ediyoruz."