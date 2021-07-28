Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali için özel sergi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yenikapı’da 30 Temmuz- 1 Ağustos arasında “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” için özel bir sergi hazırlıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çok değerli 40 eserin bu festivalde sergileneceğini duyurdu.

İBB, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek olan “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” için özel bir sergi hazırladığını duyurdu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 40 parçadan oluşan özel eserlerin ilk defa vatandaşlarla buluşacağını duyurdu.

Polat, “Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali için çok özel bir sergi hazırlıyoruz. İBB koleksiyonumuzda bulunan çok değerli eserler ilk defa sergiye çıkıyor. Seyyid Ali Baba imzalı bu çok özel insanı-ı kamil tasviri yaklaşık 40 eser ile bu sergide yer alacak” dedi.

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